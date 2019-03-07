Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Kuzey Kore'ye 'hayal kırıklığı' mesajı /07 Mart 2019 09:29

Trump'tan Kuzey Kore'ye 'hayal kırıklığı' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin bir füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddiasını, "Bir şey söylemek için çok erken. Ama eğer bu doğruysa Kim Jong-un hakkında çok büyük hayal kırıklığı içinde olurdum." sözleriyle değerlendirdi.

SHABER3.COM



ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin geçen yıl kaldırmayı kabul ettiği füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddialarına yanıt veren Trump, iddialarla ilgili net bir yorum yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Trump, "Bir şey söylemek için çok erken. Ne olduğuna bakacağız. Ama eğer bu doğruysa Kim Jong-un hakkında çok büyük hayal kırıklığı içinde olurdum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede bir araya gelmiş ancak zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan Kuzey Kore'ye 'hayal kırıklığı' mesajı Sonraki Haber >>

Kaçırılan Salim Zeybek’in anne ve babası konuştu

Kaçırılan Salim Zeybek’in anne ve babası konuştu

Bir Nefes

Bir Nefes

Binayı yıkarken enkaz altında kaldı

Binayı yıkarken enkaz altında kaldı

Erdoğan’dan bir yalan daha

Erdoğan’dan bir yalan daha

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

Dünyanın ilk kadrolu robot haber spikeri

İşte Çığın otoyola düştüğü anı

İşte Çığın otoyola düştüğü anı

Rusya’da buzda sıkışıp kalan iki kamyon bir aydır çıkarılmayı bekliyor

Rusya’da buzda sıkışıp kalan iki kamyon bir aydır çıkarılmayı bekliyor

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen fırının görüntüleri yayınlandı

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu

Kaçırılan Salim Zeybek’in eşi konuştu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:31:03