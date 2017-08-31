Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın danışmanında ABD'ye: Duvara söylesek daha olumlu yanıt alırız /31 Ağustos 2017 17:06

Erdoğan'ın danışmanında ABD'ye: Duvara söylesek daha olumlu yanıt alırız

Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı İlnur Çevik, Yeni Birlik gazetesinde ‘Tabii ki ABD'yi dost görmezler...' başlıklı yazısında Türkiye'nin ABD ile yaşadığı F16 pilotu eğitmeni krizini ele aldı.

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Türkiye'nin yüzde 85'inin ABD'yi dost görmediğini belirten Çevik, yazısında  15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan F16 pilotu eğitmeni açığının çıkardığı sorunları ve ABD'yle bu konuda yaşanan gerilimi yazdı. Çevik, ABD için  "Türk halkının hassasiyetlerini gözardı etmeyin diyoruz ama bunu duvara söylesek daha olumlu yanıt alırız" ifadesini kullandı. 

Çevik şöyle dedi:

''Türkiye, F-16 eğitmeni pilot ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. İlk olarak uçakların satın alındığı "müttefikimiz" ABD ile temas kuruldu. ABD'den 6 F-16 öğretmeni pilot istendi. Ancak Amerika bu konuyu diplomatik bir pazarlık konusu etti ve kısa vadede çözüm sunmadı. Bunun üzerine Türkiye dost ülke Pakistan'a aynı teklifi götürdü. Pakistan Hava Kuvvetleri, hemen ertesi gün eğitmen pilot gönderme sözü verse de Amerika burada da devreye girdi. Amerika, Pakistan'ın Türkiye'ye eğitmen pilot göndermesine, ikili anlaşmaları gösterdi ve "Sizdeki uçak konfigürasyonu Türkiye'dekinden farklı" mazeretini öne sürerek izin vermedi. Al sana ABD dostluğu…

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