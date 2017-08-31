Erdoğan'ın danışmanında ABD'ye: Duvara söylesek daha olumlu yanıt alırız

''Türkiye, F-16 eğitmeni pilot ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. İlk olarak uçakların satın alındığı "müttefikimiz" ABD ile temas kuruldu. ABD'den 6 F-16 öğretmeni pilot istendi. Ancak Amerika bu konuyu diplomatik bir pazarlık konusu etti ve kısa vadede çözüm sunmadı. Bunun üzerine Türkiye dost ülke Pakistan'a aynı teklifi götürdü. Pakistan Hava Kuvvetleri, hemen ertesi gün eğitmen pilot gönderme sözü verse de Amerika burada da devreye girdi. Amerika, Pakistan'ın Türkiye'ye eğitmen pilot göndermesine, ikili anlaşmaları gösterdi ve "Sizdeki uçak konfigürasyonu Türkiye'dekinden farklı" mazeretini öne sürerek izin vermedi. Al sana ABD dostluğu…



