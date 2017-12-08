Erdoğan'ın avukatı: Damat bu iş mutlaka yapılmalı demiş

Salı günkü Atilla & Zarrab davası oldukça dramatik sahnelere şahit oldu.





Zarrab’ın 2013 yılı Aralık ayında tutuklanması ve sonra hapisten çıkmasından sonra Halkbank ile yeniden İran ambargolarını delme çalışmasına başladığı daha önceki duruşma bölümlerinde söz konusu olmuş, ama Halkbank yeni genel müdürü ile bu çalışmaların tam olarak nasıl başladığı öğrenilememişti.





Duruşmanın dünkü bölümünde ise işte bu sorular soruldu. Halkbank’ta hapse giren Genel Müdür Süleyman Aslan yerine gelen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun ilk görüşmede Zarrab’a sıcak bakmadığı ve daha aşağıdaki personel ile görüşmeye yönlendirildiği ifade edilmişti.





Zarrab’a göre işte o görüşmede kendisinden uzun bir liste talep edilmiş ve ancak bu listedeki belgeler toplarlanabilirse hayali gıda ihracatına başlanabileceği söylenmişti.





Geçtğimiz gün savunma avukatı Cathy Fleming, bu dönemde Zarrab'ın Atilla’ya ulaşmadığını hatırlatmış, Zarrab ise kendisinin Atilla’nın ‘çok daha üst düzeyindekilerle görüştüğünü’ açıklamıştı.





İşte o soru-cevapta avukat konuyu daha da derinlemesine açmamıştı. Dün ise savcı bu konuşmayı hatırlattı ve sonrasında Zarrab’ın Haziran 2014 tarihinde telefonunda kendisiyle birlikte Tayyip Erdoğan'ın da avukatı olan Mustafa Doğan İnal ile yaptığı bazı mesajlaşmalar gösterildi.





Bu mesajların ilkinde Zarrab’ın, ‘‘Damat bu iş mutlaka yapılmalı demiş’’ dediği görülüyor. Kendisine doğrudan sorulduğunda ise Zarrab, damat ile kastedilen kişinin şimdiki Enerji Bakanı Berat Albayrak olduğunu ve 'bu iş' ile kastedilen de Halkbank ile İran ticareti olduğunu doğruladı.





Hemen sonrasındaki bir başka mesajlaşmada ise bu kez Zarrab, yine 2014 yılının Haziran ayında avukatı ile görüşmesinde, İran işlerine geri dönmekte direnir gibi görünen yeni başkan Ali Fuat’ın üstesinden zamanın başbakanı Erdoğan'ın yardımı ile geldiğini gösteren şu mesajlaşmalar göze çarpıyor:‘‘Ve bb ile görüşüp GM de çağırıp, başlayın diyecekmiş.’’





Sonraki mesajda ise ‘’Bu görüşme ve durumlar BB’na ctesi anlatılacak. Sonra eski sisteme devam’’ yazdığı görülüyor. Eski sistemle yine anlatılan eski İran ambargolarını delme sistemi.





Böylece ilk kez bu kadar açık şekilde Erdoğan ve damadı, şimdi Enerji Bakanı Albayrak'ın 2013 sonraki dönemde İran ambargolarının delinmesi için devrede olduğu iddiası gündeme geldi.





Daha sonraki bazı mesajlarda da yine Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun direncine karşı, ekibi olan Hakan Atilla, Seyit Ahmet ve Hakan Aydoğdu’nun kendi tarafında olduğunu Zarrab avukatına mesajlar ile söylemekte.





Savcı bir kez daha Zarrab’ın Türkiye’de iken hapisten çıkması için verdiği rüşvetler olduğunu Zarrab’a teyit ettirmesine rağmen, Zarrab'ın bu rüşvetleri kime verildiğini sormadı.



