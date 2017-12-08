Samanyolu Haber /Gündem / Muğla'da deprem /08 Aralık 2017 10:04

Muğla'da deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Depremin ardından Bodrum'da 10 santimetre tsunami dalgası ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, sarsıntı Muğla ili ve ilçeleri başta olmak üzere tüm Güney Batı Ege'de hissedildi. Gümbet'te tekneler tsunami dalgaları nedeniyle zarar gördü.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.20'de, merkez üssü Ege Denizi ve Datça'nın 31.19 kilometre açıkları olan, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 15.13 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça ve çevresinde hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
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