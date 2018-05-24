Erdoğan'ın 401 hesabını tek HDP bozabilir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyeceklerini açıklayan siyasi parti ve kurumların İstanbul’da düzenlediği toplantıya katıldı. HDP bileşeni parti ve kurumlar ve HDK’nin (Halkların demokratik Kongresi) yanı sıra aralarında Bir Adım Daha İnisiyatifi, EMEP, Emek ve Özgürlük Cephesi, Halkevleri, Kaldıraç, KÖZ, SMF, Partizan, TİP ve TÖP’ün de bulunduğu siyasi parti ve örgütlerin de destek açıklaması yaptığı toplantıda söz alan Temelli, şöyle konuştu:









STRATEJİK BİR HAMLEYE İHTİYAÇ VAR: Bir aradayız ve 24 Haziran’da bu iktidardan hep birlikte kurtulma zamanıdır. 2018’de dedik ki Türkiye açısından kritik bir yıl. Bu kritik yılda stratejik bir hamleye ihtiyaç var. Faşizme karşı omuz omuza diyerek bir kongre yaptık. Çünkü gidişat faşizmin kurumsallaşması yönünde. Bugün yan yanayız. 24 Haziran’da bu ülke bu iktidardan kurtulacak.





BELKİ DE OLAĞAN TEK ŞEY YOLSUZLUK: İktidara geldikleri gün dediler ki “3 y ile geliyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele idi bu “3 y”. Şu anda OHAL ile yaşıyoruz. Bundan da ötesi OHAL’in sistematik hale gelmesi. İş adamlarına vaatleri OHAL. Bir diğeri yoksullukla mücadele idi. 16 yıl boyunca emek ve doğa o denli sömürüldü ki bugün yoksulluğun derinleşmesiyle karşı karşıyayız. Dünyada en yoksul ülkeler arasındayız. Gelir ve servet adaletsizliği inanılmaz boyutlarda. Yolsuzluğa gelince; belki de bu ülkede olağan tek şey yolsuzluk. Yolsuzluk yapmayan bir kurumsal yapı, devlet mekanizması içinde kalmadı. 16 yıllık bir iktidar neoliberal politikalarıyla ülkeyi içinden çıkılmaz bir yere sürükledi. Bu politikaların sonucunda bu baskıcı, diktatöryel zihniyet iktidarını izliyoruz.





ÇÖKTÜRME PLANLADIKLARINI HEP BİRLİKTE İZLEDİK: Emek sömürüsü doğa talanı nasıl bu denli sürdürülebilir hale geldi. Yolsuzluk ekonomisi nasıl bu denli yaygınlaştı? Toplumu, halkları, inanç kesimlerini karşı karşıya getiren bir zihniyet, kendi oylarını konsolide edebilmek için ciddi kırılmalar yarattı. Bir başka boyutu da savaş politikaları oldu. Kürt halkına karşı yürütülen savaşla bu iktidar bugüne kadar iktidarını yürüttü. Cizre’yi, Sur’u, Afrin’i unutmamak lazım. Zaman zaman çözüm diye karşımıza çıktı ama o süreçte bile çöktürme planladıklarını hep birlikte izledik.





24 HAZİRAN SONRASINDAKİ MÜCADELEMİZLE ANILACAĞIZ: Şimdi tam da yan yana mücadele etme zamanıdır. Yoksa Ankara’daki koalisyonlarla bu iktidardan kurtulmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyoruz. 8 Mart’ta, Newroz’da, 1 Mayıs’ta yan yana geldiğimiz gibi şimdi bu seçimde yan yanayız.

Bizler 24 Haziran sürecindeki değil 24 Haziran sonrasındaki mücadele hattımızla anılacağız. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biz Yeni Yaşam Manifestosuyla halkımızla buluştuk. Herkes bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Aleviler, Türkler, Kürtler emekçiler, kadınlar yan yana geldi. Ama şimdi sadece yan yana gelmek yetmez artık birlikte yürüme zamanı.