Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını imha ett









Nükleer silah deneme sahasının bir dizi patlamayla imha edilmesi, ABD, İngiltere, Rusya ve Çin'den yabancı gazetecilerin gözleri önünde gerçekleşti.





Punggye-ri, Kuzey Kore'nin nüfusun çok seyrek olduğu kuzeydoğusundaki dağlık bölgenin derinliklerinde bulunuyor.





Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile zirvesinin ardından 12 Haziran'da Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan zirvesi sebebiyle iyi niyet jesti olarak nükleer silah deneme sahasını kapama sözü vermişti.





TRUMP: KİM İLE BÜYÜK İHTİMALLE GÖRÜŞECEĞİM





Son günlerde zirvenin düzenlenmeyebileceğine yönelik işaretler belirmişken Kuzey'in nükleer silah denemesi sahasının imhasının hemen ardından Trump'tan olumlu açıklama geldi.





Fox News'a konuşan ABD Başkanı, Kuzey Kore lideriyle 12 Haziran'da Singapur'da buluşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.





'KUZEY KORE İÇİN MUHTEŞEM, DÜNYA İÇİN MUHTEŞEM'





ABD Başkanı ''Buluşma ihtimali yüksek ve bu Kuzey Kore için muheteşem bir şey olacak… En önemlisi, dünya için muhteşem bir şey olacak'' dedi.





Punggye-ri'nin imhasına koşut olarak Kuzey Kore Nükleer Silah Enstitüsü'nden önemli açıklamalar geldi.





Sputnik'e tüm dünyanın nükleer silahlardan arındırılması için Kuzey Kore'nin elinden gelen çabayı göstereceğini söyleyen enstitü başkan yardımcısı, nükleer teknoloji alanında İran ve Suriye ile hiçbir zaman işbirliği yapmadıklarını vurguladı. Daha önce ABD ve İsrail böyle bir işbirliğine dair iddialarda bulunmuştu.