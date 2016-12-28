Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'ı Damadın kardeşi mi trolledi? /28 Aralık 2016 21:59

Erdoğan'ı Damadın kardeşi mi trolledi?

Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında orta gelirli ülkeler statüsünden, yüksek gelirli ülkeler statüsüne çıktığı iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırmışlar

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CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, R.Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ olarak duyurduğu “OECD’nin Türkiye’yi orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçirdiği” açıklamasını TBMM gündemine taşıdı. Erdoğan’ın o açıklamayı, Sabah gazetesinin haberi üzerine yaptığı ileri sürüldü. Sabah’ın da yanlış çeviri yaptığı anlaşıldı.

Öztrak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti: “OECD, ülkeleri gelir seviyesine göre sınıflandırmış mıdır? Bu konuda resmi bir çalışması var mıdır? OECD’nin böyle bir sınıflandırması var ise Türkiye bir üye ülke olarak hangi ekonomik sınıfa girmektedir? OECD tarafından Türkiye’ye, kamuoyuna açık olmayan rapor ya da not aracılığıyla, ‘Yüksek Gelirli Ülke’ grubuna geçtiği yönünde Bakanlığınıza bir bilgi verilmiş midir? Sayın Cumhurbaşkanının müjde olarak paylaştığı ve yanlış olduğu anlaşılan bilgi, kendisine ekonomi bürokrasisine bağlı kurumlar tarafından mı verilmiştir?”


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