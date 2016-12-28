Aysel Tuğluk Milletvekilliği döneminde yasa dışı dinlenmiş

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta birçok kentte yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 10 Kürt siyasetçiden 5'i emniyetteki ifade işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile daha önce DTK Başkanlık Divanı'nda görev yapan Cafer Kan, Edip Yaşar ve Abdulbaki Karadeniz tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İlk olarak hakim karşısına çıkan Tuğluk, "Örgüt yöneticisi" olduğu iddiasıyla tutuklandı.



TUĞLUK MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİNDE DİNLENMİŞ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2011-2013 yılları arasında DTK'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğluk'un, milletvekili ve DTK Eş Başkanı olduğu 2011- 2013 yılları arasında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen "deliller" üzerinden tutuklandığı öğrenildi. Bu dönemde milletvekili olan ve yasama dokunulmazlığı olmasına rağmen Tuğluk'un telefon görüşmeleri ve DTK toplantılarında yaptığı konuşmaların yasa dışı bir şekilde kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

YAŞAR, KARADENİZ VE KAN DA TUTUKLANDI

Tuğluk'un ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan Yaşar, Karadeniz ve Kan da "Örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan akşam saatlerinde Adliye'ye getirilen HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Cabbar Leygara'nın ifade işlemleri ise sürüyor.