Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Suudi Prens'e ağır sözler: Bunlar dünyayı enayi zannediyor /14 Aralık 2018 18:11

Erdoğan'dan Suudi Prens'e ağır sözler: Bunlar dünyayı enayi zannediyor

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nda konuşan Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak konuştu. Erdoğan, Veliaht Prensi Selman'a, "Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir" diye seslendi.

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Erdoğan konuya ilişkin şunları dedi:

"Müslümanlar tüm enerjilerini iç kavgalarla, kısır kavgalarla tüketiyor. Hemen burada bir şeyin üzerinde ısrarla duracağım. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda bir Cemal Kaşıkçı olayı yaşadık. Kaşıkçı ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edilmiştir. Dışarıda nişanlısı bekliyordu. Tabii bizi S. Arabistan'dan aradılar. Gerek babaya, gerek oğluna her şeyleri anlattık. 'Özel temsilcilerimizi gönderebilir miyiz?' dediler, buyurun dedik. Kendilerine anlattık. İstihbarat şeflerine elimizdeki bütün belgeleri dinlettik, gösterdik. Bunlara rağmen ben Kral'a şunu sordum: 'Bu 15 kişinin İstanbul'da ne işi var? Bunlar konsoloslukta ne işi yaptılar. Bu katili siz biliyorsunuz. Bu katil bu 15 kişinin içinde dedim. İsterseniz siz bunu ilan edersiniz.' Bana Kral'ın verdiği yanı şu oldu: '18 kişiyi tutukladık. Sonra sayı 22'ye çıktı.' Tutuklamak çözüm değil. Yargılayamıyorsanız bunları İstanbul mahkemesinin yargılaması gerekiyor. Açıklama yaptılar, biz vatandaşımızı Türkiye'ye göndermeyiz diye. İstediğiniz kişileri ülkenize alıyorsunuz ama. Aynı zamanda yerli iş birlikçilerle yapıldı diye. Sordum, 'bu yerli işbirlikçileri açıklamak zorundasınız.' Açıklayamadılar ve sonra itiraz ettiler. Veliaht Prens dedi ki, Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı. Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir.

"Adam açık açık diyor ki ben kesmesini iyi bilirim diyor. Bu adam asker üst düzey. Bunların hepsi kayıtlarda var. Eninde sonunda denilen yere geldiler. Amerikan senatosu ne diyor? Evet Suudi yönetimini suçluyor. 

"İş artık belli bir yere geldi. Daha birçok şeyler çıkacak. Artık insanlık bunlara tahammül edemez. İslam dünyası da birbirini bu şekilde çekiştirip, birbirine zulm ederek bir yere varamaz. Bir olup kardeş olacağız hakkıyla Müslüman olacağız.

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