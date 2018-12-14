Ekonomiyle ilgili çok önemli bir veri daha... Traktör üretimi neredeyse durdu

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği'nin (TARMAKBİR), Türkiye İstatistik Kurumu ve traktör üreten firmalardan derlediği bilgilere göre, 2017 Kasım ayında 6 bin 857 adet olan traktör üretimi yüzde 65.8 düşüş ile Kasım 2018'de 2 bin 342 adete geriledi.



Tarım Dünyası'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre bu yılın ilk 11 aylık döneminde ise traktör üretimi 45 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde göre üretim yüzde 32 azaldı. Geçen yıl ilk 11 ayda 65 bin 923 traktör üretilmişti.





‘TESCİL SAYISINDA YÜZDE 52.2 DÜŞÜŞ VAR'





TARMAKBİR'nin verilerine göre, trafiğe tescil edilen traktör sayısında da büyük düşüş oldu. 2018 yılı Ekim ayında 3 bin 698 adet traktörün trafik tescili yapıldı. Tescil edilen traktör sayısı, bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 52.2 azaldı. On aylık dönem bazında 2018'de trafiğe tescil edilen traktör sayısı ise 2017 yılının ilk 10 aylık dönemine göre yüzde 29.6 azaldı.





‘İHRACAT YÜZDE 65 ARTTI'





Erkunt, Tümosan, CNH (Case-New Holland), Hattat (Hattat, Valtra) firmalarının yaptıkları ihracat dikkate alındığında, 2018 yılı Kasım ayında 1659 adet traktör ihraç edildi. 2017 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 65 arttı. İlk 11 ayda ise yüzde 13.5 artışla traktör ihracatı 14 bin 636 adete ulaştı.