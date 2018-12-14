Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomiyle ilgili çok önemli bir veri daha... Traktör üretimi neredeyse durdu /14 Aralık 2018 17:45

Ekonomiyle ilgili çok önemli bir veri daha... Traktör üretimi neredeyse durdu

2018 yılı Kasım ayında traktör üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.8 oranında düşüş yaşadı.

SHABER3.COM

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği'nin (TARMAKBİR), Türkiye İstatistik Kurumu ve traktör üreten firmalardan derlediği bilgilere göre, 2017 Kasım ayında 6 bin 857 adet olan traktör üretimi yüzde 65.8 düşüş ile Kasım 2018'de 2 bin 342 adete geriledi.
Tarım Dünyası'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre bu yılın ilk 11 aylık döneminde ise traktör üretimi 45 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde göre üretim yüzde 32 azaldı. Geçen yıl ilk 11 ayda 65 bin 923 traktör üretilmişti.

‘TESCİL SAYISINDA YÜZDE 52.2 DÜŞÜŞ VAR'

TARMAKBİR'nin verilerine göre, trafiğe tescil edilen traktör sayısında da büyük düşüş oldu. 2018 yılı Ekim ayında 3 bin 698 adet traktörün trafik tescili yapıldı. Tescil edilen traktör sayısı, bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 52.2 azaldı. On aylık dönem bazında 2018'de trafiğe tescil edilen traktör sayısı ise 2017 yılının ilk 10 aylık dönemine göre yüzde 29.6 azaldı.

‘İHRACAT YÜZDE 65 ARTTI'

Erkunt, Tümosan, CNH (Case-New Holland), Hattat (Hattat, Valtra) firmalarının yaptıkları ihracat dikkate alındığında, 2018 yılı Kasım ayında 1659 adet traktör ihraç edildi. 2017 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 65 arttı. İlk 11 ayda ise yüzde 13.5 artışla traktör ihracatı 14 bin 636 adete ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomiyle ilgili çok önemli bir veri daha... Traktör... Sonraki Haber >>

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:41:57