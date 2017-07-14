Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan şaşırtmayan OHAL açıklaması /14 Temmuz 2017 18:33

Erdoğan'dan şaşırtmayan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli'nde konuştu. Konuşmasında OHAL süresine de ilişkin konuşan Erdoğan, "Bütün bu huzursuzluklar bittiği zaman OHAL'i kaldıracağız. Terörle mücadelede hedefe ulaştığımız zaman OHAL'i kaldıracağız. Bunlar bitmeden kimse bizden OHAL'i kaldırmayı beklemesin" diye konuştu.

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15 Temmuz çok farklı bir darbedir. 15 Temmmuz bir dolara satın alınan taşeronlarla yapılmaya çalışılan bir işgal girişimidir. 15 Temmuz aynı zamanda insan haklarının ağır bir şekilde ihlal edildiği bir eylemdir.  Şehitlerimizin yüzde 47.5’u kurşunlarla hayatını kaybetmiştir.

Türkiye hukuk devleti olmasaydı onbirlerce hain rastgele çukurlarda yatıyor olurdu. Öldürülen darbecilerin tamamı çatışmada öldü. Yani karşısındakileri öldürmeye çalışırken öldürüldüler. Katillerin haklarıyla ilgilenen anlayış bizi üzüyor.
Türkiye’nin insan hakları alanında katettiği mesafe sessiz devrim olarak nitelendirilmiştir.
Bütün rahatsızlıklar sona erdiği zaman OHAL’i kaldıracağız. Bunlar bitmeden kimse bizden OHAL’i kaldırmamızı beklemesin.
Son bir yılda yoğun bir şekilde terörün üzerinden gidiyoruz, anladıkları dilden konuşuyoruz. Ne askerimizin ne polisimizin ne jandarmamızın arasında en ufak bir ayrım yapmıyoruz.  Fırak Kalkanı harekatında nasıl başarılı bir netice aldıysak içeride de almaya devam edeceğiz.
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