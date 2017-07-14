Samanyolu Haber /Gündem / AİHM Türkiye'den gelen 12 bin 600 dosyayı düşürdü /14 Temmuz 2017 18:23

AİHM Türkiye'den gelen 12 bin 600 dosyayı düşürdü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), OHAL İnceleme Komisyonu kurulmasını gerekçe göstererek, Türkiye'den 12 bin 600 dosyanın düşürülmesine karar verdi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, OHAL kapsamında Türkiye’den yapılan davaların düşürülmesine karar verdi. AİHM bu kapsamda 12 bin 600 dosyayı görüşmeme kararı aldı.

Ocak ayında kurulan OHAL İnceleme Komisyonu çalışmalarına pazartesi günü başlayacak. Komisyon OHAL işlemlerine dönük itirazları inceleyecek. Yedi üyesi bulunan komisyon 4 üyeyle karar alabilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı  açıklamada, AİHM’nin bir emsal kararı hatırlatılarak “AİHM, OHAL Komisyonu’nu bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AİHM, KHK ile tesis edilen işlemlerle ilgili başvurular konusunda kabul edilmezlik kararları vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak 31 Mayıs tarihinde ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 24 bin 600 iken, 30 Haziran tarihi itibarıyla bu 12 bine düşmüştür. Benzer nitelikteki dosyalar hakkında verilecek kararlar sonucu, derdest başvuru sayısının önümüzdeki günlerde daha da azalması beklenmektedir.”

Reuters’ın haberinde, AİHM’in bu konuda henüz yorum yapmadığı da belirtildi. 
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