Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan ortak yayınla ilgili açıklama... /18 Haziran 2019 23:22

Erdoğan'dan ortak yayınla ilgili açıklama...

Erdoğan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi görüşmelerine ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünden Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği ortak yayınla ilgili "Yayından önce Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya görüştü" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak. Program öncesi moderatörle nasıl ve nerede buluştular bunu göreceksiniz. Hiçbir şey dürüst ve samimi değil" dedi.

"Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz?"

Koltuğa oturur oturmaz tüm İstanbul'un verilerine saldıran CHP'dir. PKK'yla ilgili tek cümle kurmayan yine CHP'dir. Devletin valisine, Ordu Valisine ne dediğini biliyorsunuz? Hakaret, it, ondan sonra hayır. Görsel medya, yazılı medya hepsi bunu tevsik etti, belgeledi. Şu anda seçim var diye valimiz davasını açmış değil, seçimden sonra açacak. Aynı şekilde polislerimize hakaret var çok ciddi. Tabii ki polislerimiz de bu davayı açacak. Geçersiz oyların sayılmasıyla farkın kapandığını görünce panikleyip, hırsızlıklarını gizlemek için gece yarısı baskın yapanların kimler olduğu kamera görüntüleriyle ortaya çıkmıştır. Milletimiz her şeyi görüyor ve değerlendiriyor. Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak. Program öncesi moderatörle nasıl ve nerede buluştular bunu göreceksiniz. Hiçbir şey dürüst ve samimi değil.

"Kardeşlerimizi hedef alan ahlaksız kampanya yürütülüyor"

Ak koyun, kara koyun belli olmuştur. Gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır. İstanbul Binali Yıldırım kardeşimiz gibi ömrünü memlekete adanmış olarak hizmete devam edecektir. Hepimiz 4 günü çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bu 4 günde herkese ulaşıp, 23 Haziran'ın ehemmiyetini izah edeceğine inanıyorum. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan ahlaksız bir kampanya yürütülüyor. Ben Rizeliyim, bu ülkenin Cumhurbaşkanıyım. Hazine ve Maliye Bakanım, İçişleri Bakanım Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu, Ulaştırma Bakanım, Grup başkan vekilim o da Trabzonlu. Biz bu fitne oyunlarıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. 1994'ten beri bu operasyonları çok gördük yaşadık. Efendi olmadık, hizmetkâr olduk. Sizler zaten Recep Tayyip Erdoğan'ı gayet iyi biliyorsunuz. Doğma büyüme Kasımpaşalıyım. Bizler birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Ülkemin hizmetkârı oldum, bundan iftihar duyuyorum.
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