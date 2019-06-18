Grönland’da bir günde iki milyar tonluk buz eridi, ortaya bu kare çıktı

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’ne bağlı Okyanus ve Buz Merkezi’nden iklim bilimci Steffen Olsen’in, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Grönland’da iki milyar tonluk erime yaşandığı gün çektiği fotoğraf dünya gündemine oturdu.





Yeşilist’te yer alan habere göre, 13 Haziran’da Olsen’in de içinde bulunduğu bir grup iklim bilimci rutin sıcaklık ölçümlerini yapmak için Grönlandın kuzey batısındaki Inglefield Körfezi’ne doğru yola çıktılar.





Normal şartlarda 1,2 metre kalınlığında buz üzerinde kızak çeken Sibirya kurtları bu kez buz kütlesinin üzerinde birikmiş ayak bileği derinliğinde su içerisinde seyahat etmek durumunda kaldı. Uzmanlar, fotoğraftaki bu görüntünün normalde haziran sonu ya da temmuzdan önce oluşmayacağını ifade ediyor.



