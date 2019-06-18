Samanyolu Haber /Dünya / Grönland’da bir günde iki milyar tonluk buz eridi, ortaya bu kare çıktı /18 Haziran 2019 23:11

Grönland’da bir günde iki milyar tonluk buz eridi, ortaya bu kare çıktı

Kuzey Grönland’da ölçülen 17.3 derece sıcaklığın yaz ayları için bile oldukça yüksek olduğu bildirildi.

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Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’ne bağlı Okyanus ve Buz Merkezi’nden iklim bilimci Steffen Olsen’in, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Grönland’da iki milyar tonluk erime yaşandığı gün çektiği fotoğraf dünya gündemine oturdu.

Yeşilist’te yer alan habere göre, 13 Haziran’da Olsen’in de içinde bulunduğu bir grup iklim bilimci rutin sıcaklık ölçümlerini yapmak için Grönlandın kuzey batısındaki Inglefield Körfezi’ne doğru yola çıktılar.

Normal şartlarda 1,2 metre kalınlığında buz üzerinde kızak çeken Sibirya kurtları bu kez buz kütlesinin üzerinde birikmiş ayak bileği derinliğinde su içerisinde seyahat etmek durumunda kaldı. Uzmanlar, fotoğraftaki bu görüntünün normalde haziran sonu ya da temmuzdan önce oluşmayacağını ifade ediyor.

Grönland
Mottram, bunun sonucu olarak buzullar, buz tabakaları ve deniz buzlarının hızla eridiğini söyledi. Qaanaaq havaalanı yakınlarındaki meteoroloji istasyonunda geçen Perşembe 17.3, Perşembe günü de 15 derece sıcaklık ölçüldü. Bu değerlerin Kuzey Grönland’da yaz için bile çok yüksek olduğu belirtiliyor.
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