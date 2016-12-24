AKP'li Başkan Yardımcısı Ankara'da öldürüldü!

Olay, saat 21.30 sıralarında Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yeğeninin Akdere Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde "önünü kesen uyuşturucu satıcıları ile kavga ettiğini" öğrenen AKP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, yeğenini kurtarmak için olay yerine gitti.





Uyuşturucu satıcıları ile bir süre tartışan Bulut, yeğeni ile birlikte evine döndüğü sırada, araçla takip eden 4 kişinin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Bulut’un durumunu gören saldırganlar bölgeden uzaklaştı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI





Yılmaz Bulut’un yeğeni olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.





Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği yere gelen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.





VALİLİK: CİNAYETİN SİYASI YÖNÜ YOK





Ankara Valiliği, AKP Çankaya ilçe yönetiminde görev yapan Yılmaz Bulut'un öldürülmesinin siyasi bir yönünün bulunmadığının değerlendirildiğini açıkladı.





"Yılmaz Bulut'un öldürülmesinin siyasi bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmektedir" denilen açıklamada "Yılmaz Bulut, yeğeninin gündüz tartıştığı kişilerle, akşam 20:30 sularında tekrar yaşanan tartışma-kavga sırasında, yakın mesafeden pompalı tüfekle ateş edilerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatini kaybetmiştir. Olayın faillerinin kimlikleri tespit edilmiş olup, yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.