Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bağlantısı çıkarsa şaşırmayın

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu için şok iddia: Bağlantısı çıkarsa şaşırmayın





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen AKP İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:





Son 4 yılımızda içeride ve dışarıda tarihin en büyük saldırılarına şahit olduk. Türkiye'yi hedef alanlar partimizi boş bırakır mı? Bırakmadılar. Amaçlarından biri de AK Parti'yi sarsmak ve mümkünse parçalamaktı. Tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Bazı firelerle elbette karşılaştık. Fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğüne dikkatle baktığımızda hamd olsun bunların sayısı ve oranı gerçekten düşüktür. Artık bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adımını atıyoruz. 2019’un Mart’ında bir yerel seçim yapacağız. Ardından Kasım’ında bir parlamento seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Buna çok kararlı hazırlanmak durumunda değil miyiz? Zaman kaybına tahammülümüz yok. Durmak yok, yola devam.





‘ARTIK PARLAMENTER DEMOKRASİ YOK





Yeri gelir kapıda bekçi oluruz. Yeri gelir o kapıya su taşırız. Aksi takdirde bu büyük yapıyı ahenkle verimli şekilde çalıştırma imkanından mahrum kalırız. Artık parlamenter demokrasi yok. Artık yüzde 34 ile seçim kazanmak yok. Şimdi yüzde 50+1 alacaksın en az. Buna hazır mıyız?





'MUHBİR OLUN' ÇAĞRISI





Partiyi sırtlamak yerine partinin sırtına binenleri kenara çekmek de milletimize karşı sorumluluğumuzun gereğidir. Partimizin çatısı altında F... ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerde F... ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz.





“BAĞLANTISI ÇIKARSA ŞAŞIRMAYIN”





Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan milletvekili ile konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor.

Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım taktirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat. Bütün bunlar F... taktiğidir.

Sessiz kalmayız, kimse kusura bakmasın. Hiçbir siyasi veya bireysel çıkar böyle bir ihaneti mazur gösteremez. Genel başkanı böyle yapınca milletvekili durur mu? Eski belediye başkanı olan kişi 15 Temmuz’la ilgili öyle laflar söylüyor ki, F...’cülerin kendileri bile bu kadarına cesaret edemiyor. Zararını en çok Antalya görüyor. Önümüzdeki seçimde bunları silip atmaya hazır mıyız? Antalya’nın cevabı vermesi gerekiyor. Antalya’daki turizmci kardeşimin ekmeğine kan doğramaya kimsenin hakkı yok. Buraya oy için geldiklerinde Antalyalıların hesabını soracaklarına inanıyorum.”



