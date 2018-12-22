Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan gençlere tavsiye: Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail’deki Yahudi değilsin /22 Aralık 2018 16:10

Erdoğan'dan gençlere tavsiye: Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail’deki Yahudi değilsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen yahudi değilsin" dedi.

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Erdoğan’ın konuşmasında şunları dedi:


*Her zaman mazlumların hamisi olmak için çalıştık. Milletimizin hakimi değil sadece hadimi, hizmetkarı olduk.

*Bu sayede gönüllere girdik, kalplere yerleştik. Bize gurur, kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği ehli tevazu, tevazu ehli olarak görüyorum. 

*Ali Fuat Başgil Gençlerle baş başa kitabının giriş bölümüne çarpıcı iki ikazla başlar. Birincisinde çalış, namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir der. İkincisinde ise gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir der.

*Önüne çıkan güçlükleri önce parçala, sonra her bir parçayı ayrı ayrı yenmeye çalış. Her gün aynı saatte çalışmaya otur. Yorulursan dinlenmek için işini değiştir. Sebat et. Aynı noktaya düşen damlacıklar mermeri bile deler. Herhangi bir şeyi küçümseyerek ihmal etme. Küçük ihmallerden büyük zararlar doğar.

*Anadilini iyi konuşmayı ve yazmayı öğren. Bir işe sinirliyken sinirli olduğun zaman karar verme. Arkadan konuşmak korkaklığın en iğrenç şeklidir. Yalan söyleyen yakalanma korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. Dostluğunu kötü günde göster ki sende kötü gün dostu olabilesin.

*Yere yıktığın düşmanını tekmeleme. Sen İsrail’deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Yiğitsen dik olarak gel hakkını bildirelim deriz. 

*Başarılarınla mağrur olma. Kibirli insan sarımsak kokan ağız gibidir. Herkesi kendinden uzaklaştırır


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