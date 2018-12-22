Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan Erdoğan'a: ''Bak ne diyeceğim, Suriye senin olsun ben çıkıyorum” /22 Aralık 2018 16:19

Trump'tan Erdoğan'a: ''Bak ne diyeceğim, Suriye senin olsun ben çıkıyorum”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki askerleri geri çekme kararı aldığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Bak ne diyeceğim, senin olsun; ben çıkıyorum” dediği iddia edildi.

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T24'te yer alan çeviri habere göre Washington Post’ta Karen DeYoung, Missy Ryan, John Dawsey ve Greg Jaffe imzasıyla yayınlanan haberde, bir hafta önce telefonda görüşen Erdoğan ile Trump’ın Suriye’deki durumu ele aldığı ve ABD Başkanı’nın Cumhurbaşkanı’na aşağı-yukarı bu kelimeleri söylediğinin birkaç kıdemli yetkili tarafından teyit edildiği belirtildi.

Trump ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesiyle başlayan ve ABD’nin Suriye’deki askerleri geri çekme kararı almasıyla sonuçlanan hafta Washington Post haberinde ‘çalkantılı’ olarak nitelendirilirken; birçok yetkilinin ‘ortalık yatışana kadar’ isimlerinin yayınlanmaması kaydıyla konuştuğu ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini çekme kararını, Erdoğan ile 14 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde aldığı yönündeki iddialar Associated Press'e konuşan ABD'li ve Türk yetkililerce doğrulanmıştı. 
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