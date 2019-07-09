Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Davutoğlu'na buz kestiren soru: Parti kuruyormuşsun... /09 Temmuz 2019 09:57

Erdoğan'dan Davutoğlu'na buz kestiren soru: Parti kuruyormuşsun...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Selvi, "Erdoğan ’Parti kuruyormuşsun’ diye soruyor. Davutoğlu, ’Benim bir irade beyanım olmadı’ diyor" ifadesini kullandı.

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Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Babacan’ın istifası, Erdoğan ile Davutoğlu’nun görüşmesi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ali Babacan, AK Parti kuruculuğundan istifa ederek yeni partinin startını verdi" ifadesini kullandı.

AKP'li yazar Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

Ali Babacan, AK Parti ile köprüleri atıp yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırırken, ayrı bir parti kurma çalışması yürüten Ahmet Davutoğlu’nun ne yapacağı merak ediliyor. Davutoğlu ile Erdoğan arasında Ramazan Bayramı’nda bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor. ’Hah tamam. Babacan olmadı ama Davutoğlu geliyor’ diye düşünmeyin.

Konuşma kısa sürede İstanbul seçimlerine ve yeni parti kurma konusuna kayıyor. Erdoğan, Davutoğlu’ndan tekrarlanan İstanbul seçimlerinde İstanbul’da çalışmasını istiyor. Davutoğlu, ’Konya’dayım’  karşılığını veriyor. Erdoğan tekrar İstanbul’a gelerek seçim kampanyasına destek vermesini isteyince Davutoğlu, ’Bu tür kararları benimle istişare etmiyorsunuz’ diyor. Cumhurbaşkanı bunun üzerine ’Biz ilgili kurullarda konuştuk, istişare ettik ’karşılığını veriyor. Davutoğlu, ’İstişare edilenler zaten İstanbul’da çalışıyor’ demekle yetiniyor.

Davutoğlu, 22 Nisan tarihinde 14 maddeden oluşan bir açıklama yapmıştı. Ayrıca ramazanda Diyarbakır’da bir iftar organizasyonuna katılıp konuşmuştu. Erdoğan bunları ima ederek ’Konuşmalar yapıyormuşsun’ diyor. Davutoğlu, ’Bunlar sizin için sürpriz değil. Zaten görüşlerimi size sunmuştum’ diye karşılık veriyor. Parti sorusu bu diyaloğun üzerine geliyor. Erdoğan ’Parti kuruyormuşsun’ diye soruyor. Davutoğlu, ’Benim bir irade beyanım olmadı’ diyor. Görüşme, Davutoğlu’nun ’Ben sizi bayram için aramıştım. Bayramınız mübarek olsun’ sözüne Erdoğan’ın ’Bayramın mübarek olsun’ yanıtı ile bitiyor. Her halinden sıcak bir görüşme olmadığı belli.''
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