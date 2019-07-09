ABD'den son açıklama: Türkiye çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacak

CNBC'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Kanala konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "S-400 teslimatını tamamlarsa Türkiye'nin çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz" dedi.





İsmi açıklanmayan yetkili, "NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilecek askeri teçhizat tedarik etmesi gerekiyor. Bir Rus sistemi bu standarda uymayacaktır" ifadelerini kullandı.





Bunun yanı sıra yetkili, NATO müttefikleri ve ABD'nin Türkiye'ye diğer füze sistemlerini önerdiğini dile getirdi.





CNBC, Pentagon ve Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermediğini belirtti.





S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimatının bu ay içerisinde başlaması planlanıyor.