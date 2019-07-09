Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den son açıklama: Türkiye çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacak /09 Temmuz 2019 09:50

ABD'den son açıklama: Türkiye çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacak

Erdoğan’ın Rusya'dan S-400 teslimatına ilişkin, "Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor" açıklamasının ardından ABD'li bir yetkiliden açıklama geldi.

SHABER3.COM

CNBC'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Kanala konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "S-400 teslimatını tamamlarsa Türkiye'nin çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz" dedi.

İsmi açıklanmayan yetkili, "NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilecek askeri teçhizat tedarik etmesi gerekiyor. Bir Rus sistemi bu standarda uymayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra yetkili, NATO müttefikleri ve ABD'nin Türkiye'ye diğer füze sistemlerini önerdiğini dile getirdi.

CNBC, Pentagon ve Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermediğini belirtti.

S-400 bataryalarının Türkiye'ye teslimatının bu ay içerisinde başlaması planlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den son açıklama: Türkiye çok gerçek ve olumsuz... Sonraki Haber >>

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:17:12