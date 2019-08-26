Erdoğan'dan ABD'ye: Suriye'de bizi oyalarlarsa kendi planımızı hayata geçiririz

Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşan Tayyip Erdoğan, ABD'yle güvenli bölge oluşturma konusunda mesafe aldıklarını belirterek, "Önceliğimiz diyalogdur, işbirliğidir" dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bir taraftan 'Atatürk'ün partisiyiz' diyeceksin, diğer taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Önce aç da tarihi bir oku. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yerlere varılmaz" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





*Konu ülkemizin bekası olduğunda başka saflarda yer alanın saygıya layık bir tarafı yoktur. Türkiye, terör örgütleri ile mücadele ederken siz söyleminiz ve davranışınızla onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Ana muhalefetin başı 'Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var?' diyor. Ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak bizim orada ne işimiz var? Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz.







*Bir taraftan 'Atatürk'ün partisiyiz' diyeceksin, diğer taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Önce aç da tarihi bir oku. Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ege'de Amerika var, Fransızlar var, Türkiye orada yokmuş, öyle diyor Bay Kemal. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var, fırkateynlerimiz var, SİHA'larımız her an hazır vaziyette. Bunu görmüyor. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımı da bilmiyor. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yerlere varılmaz.





'BÖLGEDEKİ HESAPLARIN KARIŞIKLIĞI BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ'







*Güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Birilerinin dokunulamaz olarak gördüğü pek çok sorun gibi Fırat'ın doğusundaki meseleyi de hal yoluna koyuyoruz. Önceliğimiz diyalogdur, işbirliğidir. İstediğimiz dışında bir yola zorlanırsak, oyalanmaya kalkılırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır, kendi planlarımızı hayata geçiririz. SİHA'larımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz bölgeye girdi. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz.

