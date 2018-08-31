Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan ABD'ye: İhtiyaç var, S-400'leri alacağız /31 Ağustos 2018 11:43

Erdoğan'dan ABD'ye: İhtiyaç var, S-400'leri alacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile yaptırıma varan krize dair açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkililerin "S-400'lerden vazgeçerseniz, F-35 yaptırımı kalkar" mesajına atıfta bulunan Erdoğan, "Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var, en kısa sürede alacağız" dedi.

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Erdoğan, "Elini vicdanına koyan herkes, şu gerçeği kabul edecektir; Türkiye'nin ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırılarını ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor" iddiasında bulundu.

ABD ile yaşanan F-35 krizine de değinen Erdoğan, "Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var ve bunun da anlaşması bitmiştir. İnşallah en kısa zamanda alacağız" açıklamasında bulundu.

'F-35'LER İÇİN 900 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPTIK'

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin zaten proje ortağı olduğu F-35'lere de ihtiyacı var. Verirler, vermezler onu bilemem. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Şu ana kadar biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. Taksitler geldikçe ödüyoruz. 120 F-35, anlaşmamıza göre bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez. Artık dünya ülkeden ibaret değil."

'DÖVİZ KURUNU, DÖVİZ KURŞUNU HALİNE GETİRDİLER'

Erdoğan, döviz kurunda yaşanan hareketliliğe ilişkin olarak da yorumlar yaptı.

"Döviz kurundaki tutarsızlık, ülkemize yönelik bir oyundur" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Terör örgütleri aracılığıyla yapamadıklarını döviz kuruyla yapıyorlar. Döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdiler. 'Döviz kuru ne olacak?' diyenler varsa onlara da cevabımız ‘Bu da geçer yahu' olacaktır."
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