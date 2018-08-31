Firmalar zam yapmadı ama bakın nasıl gramajı düşürüyorlar...

Birçok markette ve mağazada hafta sonundan bu yana etiketlere maliyetin üzerinde zam yapıldı. Mağaza çalışanları gece yarısı ellerindeki makinelerle etiket değiştirmeye başladı.







Bazı şirketler ise fiyatlarını gramaj oyunuyla artırmaya başladı. Marketlerde hem raf fiyatları hem de ürün üzerindeki gramajlar değişti. Gramajını düşürdüğü üründe fiyatı sabit tutan markalar, bir yandan da gerçek fiyatı olmasına rağmen ürünün fiyatının üzerine indirim yazdı. Vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.









KÜSURAT ELE VERDİ





Türk halkının 100, 200, 250, 300, 500 ve 1000 gram olarak bildiği pek çok ürün 111, 225, 130, 40, 172, 960, 1440, 810 gibi küsuratlı gramajlarla satılmaya başlandı. Düşük gramaj, özellikle kuruyemiş, deterjan, çikolata ve şarküteri ürünlerinde göze çarpıyor.



