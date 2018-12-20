Erdoğan'a yeni saray için Okluk Koyu'nda arazi kamulaştırması... Vatandaş tepkili

''Burası para ile değişilmez." Bu sözler, dört odalı Cumhurbaşkanlığı yazlık konutunun genişletilmesi istemiyle, konuta ait arazinin etrafındaki arazileri hakkında kamulaştırma kararı alınan yaklaşık 20 vatandaştan biri olan Turgut Yücel’e ait.





Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yazları tatil yapabilmek için Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Okluk Koyu’na inşa edilen konut, inşasından sonra birkaç defa kullanılmış, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar hiçbir cumhurbaşkanı bu konuta uğramamıştı.





Yaklaşık bir buçuk yıl önce Gökova Körfezi’ndeki bu arazide ilk çalışmalar başlamış ve incelemelerin yapılmasının ardından dört metreyi bulan yüksek duvarlar örülmüştü. Bölgenin koruma statüsü düşürüldükten sonra imar planları değiştirilmiş ve böylelikle inşaat için uygun yasal zemin hazırlanmıştı.





"Kamu yararı kararı" için pazarlık





Geçtiğimiz haftalarda Marmaris Kaymakamlığı tarafından hak sahibi vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak amacıyla kamu yararı kararı alınmıştır" ifadesiyle resmi yazı yollandı ve hak sahipleri, arazilerinin bedeli için pazarlık yapmak üzere kaymakamlığa davet edildi.





Hükümetin aldığı kamulaştırma kararı kapsamında vatandaşlarla pazarlıklar başladı. Adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, dönümü 1 milyon Türk Lirasına varan arazilerine 90 bin ila 165 bin TL arasında değişen fiyatlarda tekliflerde bulunulduğunu ve kamu yetkililerinin, vatandaşlara tekliflerini kabul etmedikleri taktirde hukuki yola başvurabileceklerini hatırlattığını öne sürdü. Bölge sakinleri dava açmak konusunda kararlı.





Okluk Koyu’nda işletmesi bulunan ve kamulaştırma kararı alınan 11 dönümlük arazisi dedesinden kalan 55 yaşındaki Turgut Yücel, arazisinden vazgeçmeyeceğini, hukuk mücadelesi vereceğini söylüyor.





Yücel, "Biz Gökova’nın kalesiyiz. Dünyanın her yerinden insanlar buraya geliyor. Onları ağırlıyoruz. Ne teklif ederlerse etsinler, parası ne olursa olsun hukuki itirazda bulunacağım" diyor.





"Yetkimiz yok"





Marmaris Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar, konuyla ilgili herhangi bir yetkilerinin bulunmadığını söylüyor. "Bizim sorumluluk alanımız içinde. Ancak Cumhurbaşkanlığı köşkü için yetki ve sorumluluğumuz yok" diyen Acar, 200 dönüm arazi için kamulaştırma kararı alındığını bölge sakinlerinden öğrendiğini söylüyor. Acar’ın verdiği bilgilere göre, bu araziler yaklaşık 20 kişiye ait. Koyun büyütüldüğünü belirten Acar, "Hangi amaçla yapılacak ve neden büyütülüyor, bilmiyoruz" diyor.





Son gelişmenin ardından bölgedeki yerel idareciler, vatandaşlar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, aydınlar ve meslek örgütleri bir araya gelerek mücadeleye başladı. change.org isimli internet sitesi üzerinden başlatılan kampanyayla kısa sürede yaklaşık 80 bin imza toplandı.





Koyun turizme tamamen kapatılması korkusu





Bölgede yaşanan en büyük endişe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koya birkaç defa gidişinde olduğu gibi Okluk Koyu’nun güvenlik gerekçesiyle yaya, araç ve deniz taşıtı trafiğine tamamen kapatılması.





Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Demiröz kitle örgütlerinin tepkili olduğunu belirtiyor. Demiröz, "Okluk Koyu çok hassas bir öneme sahip. Daha konutun inşa aşamasında bile bir takım kısıtlamaları gördük" diyor. Demiröz, geçen ay bir basın açıklaması yapmak istediklerini ancak güvenlik güçlerinin kendilerini engellediğini belirterek, endişesini "Okluk Koyu’nun yazlık konut yapıldıktan sonra tamamen kapatılacağından korkuyoruz" diyerek ifade ediyor.





Miray Gökçe / Deutsche Welle Türkçe