Sabah ifade vermeye gitti, akşama 5 aylık bebeğiyle tutuklandı

Esra Marangoz SEGBİS aracılığıyla ifade vermek için gittiği İstanbul Adliyesi’nde Kütahya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi Uğur marangoz da Silivri Cezaevinde tutuklu olan Esra Hanım, 5 aylık Osman Bebek ile hukuksuzca cezaevlerine gönderilen binlerce kadın ve yüzlerce bebeğin arasına dahil oldu.





HSK'YA ŞİKAYET EDİLDİ





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuya ilişkin şunları yazdı: