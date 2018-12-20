Samanyolu Haber /Gündem / Sabah ifade vermeye gitti, akşama 5 aylık bebeğiyle tutuklandı /20 Aralık 2018 14:20

Sabah ifade vermeye gitti, akşama 5 aylık bebeğiyle tutuklandı

Cadı avının sıradanlaştığı Türkiye’de, cezaevlerine anneleri ile birlikte gönderilen bebeklere bir yenisi daha eklendi.

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Esra Marangoz SEGBİS aracılığıyla ifade vermek için gittiği İstanbul Adliyesi’nde Kütahya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Eşi Uğur marangoz da Silivri Cezaevinde tutuklu olan Esra Hanım, 5 aylık Osman Bebek ile hukuksuzca cezaevlerine gönderilen binlerce kadın ve yüzlerce bebeğin arasına dahil oldu.

HSK'YA ŞİKAYET EDİLDİ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuya ilişkin şunları yazdı:
''Esra Marangoz ve eşi tutuklu. 5 aylık bebekleri de tutuklu dolayısıyla..! Yasal olarak 5 aylık emzirdiği bebeği olan annenin tutukluluğu ertelenir. Tutuklatan savcı ve hakimler suç işliyor, HSK'ya şikayet ettik. Bilsinler ki şikayet etmeye de devam edeceğiz''
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