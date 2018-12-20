Sabah ifade vermeye gitti, akşama 5 aylık bebeğiyle tutuklandı

Esra Marangoz SEGBİS aracılığıyla ifade vermek için gittiği İstanbul Adliyesi’nde Kütahya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eşi Uğur marangoz da Silivri Cezaevinde tutuklu olan Esra Hanım, 5 aylık Osman Bebek ile hukuksuzca cezaevlerine gönderilen binlerce kadın ve yüzlerce bebeğin arasına dahil oldu.
HSK'YA ŞİKAYET EDİLDİ
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuya ilişkin şunları yazdı:
''Esra Marangoz ve eşi tutuklu. 5 aylık bebekleri de tutuklu dolayısıyla..! Yasal olarak 5 aylık emzirdiği bebeği olan annenin tutukluluğu ertelenir. Tutuklatan savcı ve hakimler suç işliyor, HSK'ya şikayet ettik. Bilsinler ki şikayet etmeye de devam edeceğiz''