Erdoğan'a yakın ORC Başkanı: AKP ilk kez geriden başlıyor, işi çok zor

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki, "Ekrem İmamoğlu'nun tanınırlık sorunu ortadan kalkıyor. Durum kafa kafaya" değerlendirmesini yaparken, ekonomideki duruma atıf yaparak, "AK Parti kurulduğu günden beri ilk kez bir seçime bir çok yerde geriden başlıyor, işi çok zor" ifadelerini kullandı.





Ekonomideki dalgalı seyrin gölgesinde gidilecek yerel seçimde, kimi araştırma şirketleri iktidarın zorlanacağını belirtiyor.







İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Pösteki, hem geçen hafta sonuçlarını duyurdukları anketin detaylarını değerlendirdi hem de seçime ilişkin öngörülerini açıkladı.





Hafta içinde açıkladıkları ankete göre, Bursa ve Eskişehir'in el değiştireceğini ifade eden Mehmet Pösteki, Balıkesir ve Denizli'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adaylarının başa baş bir yarış içinde olduğunu belirtti.





'İSTANBUL'DA DURUM KAFA KAFAYA'





İstanbul'a ilişkin tahminlerini de belirten Pösteki, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tanınırlık problemi her geçen gün azalıyor. Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığı süreci sıkıntı yaratmaya başladı. Durum kafa kafaya" dedi.







'AKP İLK KEZ BİR SEÇİME GERİDEN BAŞLIYOR, İŞİ ÇOK ZOR'





Pösteki, ekonomideki dalgalı seyrin seçim sonucuna da etki edebileceğini ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşabileceğine değinerek, "AK Parti kurulduğu günden beri ilk kez bir seçime bir çok yerde geriden başlıyor, işi çok zor" diye konuştu.