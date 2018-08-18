"Erdoğan ve Trump, eylülde New York'ta yüz yüze görüşebilir”

Habertürk yazarı Serdar Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın eylülde New York'ta görüşebileceğini yazdı. Turgut, bu görüşmenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleşebileceğini aktarırken "Amerikan kaynakları iki ülke arasında var olan son derece önemli sorunları sadece iki başkanın karşılıklı çözebileceğini vurguluyorlar” diye yazdı.





Turgut’un bugün (18 Ağustos 2018) "Erdoğan ve Trump, Eylül'de yüz yüze görüşebilir” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:





Türk Amerikan ilişkisinin geleceği açısından önümüzdeki 3 ayın özellikle kritik önemde olduğunu vurgulayan Amerikan kaynakları eylül ayında New York’ta bir Trump-Erdoğan zirvesinin olasılık dahilinde olduğunu ve bunun mutlaka gerçekleşmesi için özel gayret verilmesi gerektiğine vurgu yapıyorlar.





Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a gelir ise kurul çalışmalasının yansıra Başkan Trump ile de bir görüşme gerçekleştirmesinin önemine dikkat çeken Amerikan kaynakları iki ülke arasında var olan son derece önemli sorunları sadece iki başkanın karşılıklı çözebileceğini vurguluyorlar.





ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye raporunu 3 ay içinde Kongre’ye göndermesi gerektiğini F-35’ler hakkında nihai kararın bu rapora göre verileceğini belirten kaynaklar bu yüden 3 ayın özellikle çok önemli olduğunu söylüyorlar. Bunun yanında Kongre’nin eylül ayı sonundan itibaren Senato Dış İlişkiler Komitesi’nden gönderilen Türkiye’nin dış kredi kuruluşlarından para almasını engeleyebilecek tasarıyı da ele alacağı ve Başkan Trump’ın Brunson meselesini kasım ayındaki ara seçimler öncesinde çözmek istediğine de dikkat çeken bu çevreler ‘Bunlar da 3 aylık dönemin önemini daha da artrtıran gelişmeler’ dediler.





Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Başkan Trump’ın açıklamaları sonrasında Türkiye ile yaşanan krİzin yönetiminin tamamen Beyaz Saray’a geçmiş olduğunu hatırlatan bir kaynak bu yüzden “Başkan Erdoğan ile Başkan Trump bir araya gelmeden sorunlarda bir çözümün bulunması pek mümkün görünmüyor” dedi.