Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyenin ABD'li diye protesto ettiği Burger King, Brezilyalı çıktı /18 Ağustos 2018 12:19

AKP'li belediyenin ABD'li diye protesto ettiği Burger King, Brezilyalı çıktı

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, ilçede faaliyet göstermek isteyen McDonald's, Burger King, Starbucks gibi büyük firmalara ruhsat verilmeyeceğini açıkladı. Burger King ise firmalarının ABD menşeili değil Brezilyalı olduğunu belirtti.

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Keçiören Belediyesi'nin ABD menşeili firmalara yönelik ruhsat verilmemesi kararının ardından açıklama yapan Burger King, kendi firmalarının Brezilyalı olduğunu söyledi.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, şirketten yapılan açıklamada, "Belirtmek isteriz ki Burger King, ABD menşeili firmaya ait olmayıp, Ekim 2010'da merkezi Rio de Janeiro/Brezilya olan 3G Capital şirketi tarafından devralınarak RBI (Restaurant Brands International) çatısı altında faaliyet göstermektedir. Markanın Türkiye operasyonlarını ise 23 yıldır aralıksız olarak bir Türk şirketi TAB Gıda olarak biz yürütmekteyiz" ifadelerine yer verildi.
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