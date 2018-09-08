Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog /08 Eylül 2018 10:48

Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog

Suriye hükümeti ülkede muhaliflerle cihatçıların elindeki son bölge olan İdlib'in almak için hazırlanırken, Suriye'de nüfuzu bulunan üç ülkenin liderleri İran'ın başkenti Tahran'da buluşurken Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin arasındaki diyalog buz gibi bir hava estirdi

Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde Suriye'nin durumunu görüşmek için yapılan üçlü Tahran zirvesi televizyonlardan da canlı yayınlandı.

Zirvede alınan kararlarla ilgili 12 maddelik bir bildiri hazırlarken burada Erdoğan ve Putin arasındaki diyalog çok konuşuldu. 

Erdoğan, deklarasyonun İdlib ile ilgili olan üçüncü maddesine ateşkes ifadesinin de eklenmesini talep etti. İdlib'e yapılacak bir saldırının felaketle sonuçlanacağını belirten Erdoğan, "Bugün burada bir ateşkes ilanı yapabilirsek inanıyorum ki bu zirvenin en önemli adımlarından bir olacaktır ve sivilleri rahatlatacaktır" dedi.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu öneriye "Gerçek şu ki, bugün bu masada silahlı muhalefetin temsilcileri yer almıyor. Dahası, Nusra Cephesi, IŞİD ve Suriye ordusunun temsilcileri de yok. Türkiye Cumhurbaşkanı genel olarak haklı. Evet iyi olurdu. Ama biz onların adına konuşamayız. Ve daha da önemlisi Nusra Cephesi ve IŞİD teröristlerinin insansız hava araçları ve bombalar kullanmayı bırakacağı konusunda da konuşamayız" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog Sonraki Haber >>

Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog

Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog

Suriye'den kaçan mülteciler duvarı merdivenle aştı

Suriye'den kaçan mülteciler duvarı merdivenle aştı

Başkan adayının bıçaklanma anı kameralara yansıdı

Başkan adayının bıçaklanma anı kameralara yansıdı

Hırsız polis kovalaması nefes kesti

Hırsız polis kovalaması nefes kesti

Otobüsün mazotu bitince parasını yolculardan istediler

Otobüsün mazotu bitince parasını yolculardan istediler

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:48