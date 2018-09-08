Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde Suriye'nin durumunu görüşmek için yapılan üçlü Tahran zirvesi televizyonlardan da canlı yayınlandı.





Zirvede alınan kararlarla ilgili 12 maddelik bir bildiri hazırlarken burada Erdoğan ve Putin arasındaki diyalog çok konuşuldu.





Erdoğan, deklarasyonun İdlib ile ilgili olan üçüncü maddesine ateşkes ifadesinin de eklenmesini talep etti. İdlib'e yapılacak bir saldırının felaketle sonuçlanacağını belirten Erdoğan, "Bugün burada bir ateşkes ilanı yapabilirsek inanıyorum ki bu zirvenin en önemli adımlarından bir olacaktır ve sivilleri rahatlatacaktır" dedi.





Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu öneriye "Gerçek şu ki, bugün bu masada silahlı muhalefetin temsilcileri yer almıyor. Dahası, Nusra Cephesi, IŞİD ve Suriye ordusunun temsilcileri de yok. Türkiye Cumhurbaşkanı genel olarak haklı. Evet iyi olurdu. Ama biz onların adına konuşamayız. Ve daha da önemlisi Nusra Cephesi ve IŞİD teröristlerinin insansız hava araçları ve bombalar kullanmayı bırakacağı konusunda da konuşamayız" dedi.



