İsimsiz makaleden dolayı Trump'un soruşturma istediği NYT'den cevap

NYT'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trump'ın ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın isimsiz makalenin kaynağını araştırması gerektiğine dair yorumlarda bulunduğuna dair haberin bağlantısı paylaşıldı ve gazetenin bu yorumlara cevabına yer verildi.







Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adalet Bakanlığının, ABD Anayasası'nın birinci ek maddesinin tüm Amerikan vatandaşlarını koruduğunu anladığına ve hükümet gücünün böyle barizce kötüye kullanılmasına dahil olmayacağına güveniyoruz. Başkanın tehditleri hem bu makalenin yazarının kimliğini neden korumamız gerektiğinin önemini ortaya koyuyor. Bu açıklamalar ayrıca Amerikan demokrasisinde özgür ve bağımsız basının önemini bir kez daha akıllara getiriyor."

TRUMP ADALET BAKANINA SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI





ABD'nin Montana eyaletinde düzenleyeceği mitinge giderken uçaktan basın mensuplarına açıklamalar yapan ABD Başkanı Trump, gündemdeki yerini koruyan NYT'deki isimsiz makaleyle ilgili eleştirilerini sürdürmüştü.





Trump, NYT'nin söz konusu makaleyi basmasını 'utanç verici' olarak nitelendirerek, Adalet Bakanı Sessions'ın makalenin isimsiz yazarı hakkında soruşturma başlatması gerektiğini ifade etmişti.







'ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ'





Makaleyi 'ulusal güvenlik meselesi' olarak tanımlayan Trump, makaleyi yayımlayan NYT gazetesine karşı nasıl bir adım atacağını ise hala değerlendirdiğini belirtmişti. NYT'de önceki gün 'isimsiz' yayımlanan 'Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım' başlıklı makaleyi kaleme alan kişinin Trump yönetimindeki üst düzey bir görevli olduğu ileri sürülmüştü.





İmzasız makalede, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey şu: Kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli, Başkanın gündeminin bazı kısımlarını ve kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim." ifadesine yer verilmişti.







Makaleye tepki gösteren Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, yazıyı 'korkak bir makale' olarak nitelemişti. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da makalenin yazarının derhal istifa etmesi gerektiğini belirtmişti. Makalenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi Trump'a yakın birçok isim, makaleyi sert şekilde eleştiren ve metnin kendileri tarafından yazılmadığını savunan açıklamalar yapmıştı.