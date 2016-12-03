Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında dolar polemiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir alışveriş merkezinin açılışında konuştu.





ERDOĞAN'IN GÜNDEMİ DOLAR





Döviz bozdurma konusundaki çağrısını da yineleyen Erdoğan, şunları söyledi “Ülkemdeki tüm işadamlarıma seslenmiştim. Yastığınız altında ne kadar döviz varsa gelin bunu milli paraya yatırın, altına yatırım demiştim. Altına yatırın demekle altın bizim için değişmez bir para ölçüsüdür. Benim alanım ekonomi biraz bilirim. Fakat döviz bir baskı aracıdır. Bu döviz karşılığı olmadan bastırılan para. Bu parayla yüz milyarlarca dolar birilerine akmakta. Bizim bunu çözmemiz lazım. Niçin yastığının altında bu karşılığı olmayan parayı saklayacaksın. Gelin bunu milli paramıza çevirelim. Milli değerlere sahip çıkacağız ya dem bu dem, zaman bu zaman, gelin dolarınızı euronuzu TL'ye çevirin. Bizi yıkmak isteyenlere karşı yastığımız altında varsa bu para hemen TL'ye çevirmeliyiz. Efendim zarar edersek ne olur. Bu millidir bereket vardı, bundan zarar etmezsin merak etme. Aslı zarar ettiren öbürüdür. Öbürü emperyal bir mantığın temsilcisidir”





“PUTİN'E ‘ALIŞVERİŞİMİZİ YERLİ PARA İLE YAPALIM' DEDİM”





Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'e de aynı teklifi yaptığını belirterek, “Putin'e şunu teklif ettim. Alışverişimizi yerli para ile yapalım. Ben ne alıyorsam sana Rus rublesi ile ödemesini yapayım, sen de benden ne alıyorsa TL ile ödemini yap. Aynı şeyi Çin'e, İran'a teklif ettim. Makul karşılandı. Bundan sonra aramızdaki bu münasebetleri Merkez Bankalarımıza da talimat verdik bu yollarla yürütmeye çalışacağız. Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Yastığının altında ne varsa gel bunu altına yatır, gel bunu TL'ye yatır. Bununla beraber piyasayı düzenleyelim. Piyasayı bununla düzenlendiğimizde çıkar şebekeleri değil ülkemiz kazanacak” şeklinde konuştu.





SEN AYAKKABI KUTULARINDAKİLERİ BOZDURDUN MU?





Erdoğan'a cevap Kılıçdaroğlu'ndan geldi.





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Adana'dan başlattığı “Türkiye'yi Böldürtmeyeceğiz” mitinginde konuştu.





Konuşmasında iktidarı Suriye başta olmak üzere dış politika konusunda sert biçimde eleştiren Kılıçdaroğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Suriye açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘ayar'verdiğini söyledi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yastığınızın altında ne varsa gelin altına ve TL'ye yatırın, piyasayı düzenleyelim" sözlerine ilişkin "Sen ayakkabı kutusundaki dolarları bozdurdun mu?" dedi.









