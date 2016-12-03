Samanyolu Haber /Gündem / Çok değil sadece 5 konuşmayı derlediler /03 Aralık 2016 16:50

Çok değil sadece 5 konuşmayı derlediler

Devlet Bahçeli Başkanlık sistemini getirecek anayasa değişikliğine tam destek verirken yakın geçmişte Başkanlık konusunda söylediği sözleri hala hafızalarda

Bahçeli'nin Başkanlık konusundaki sözleri nereden, nereye dedirtiyor

İşte CHP milletvekili Tuncay Özkan'ın Twitter hesabından paylaştığı ve sosyal medyada çokça konuşulan Devlet Bahçeli videosu
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