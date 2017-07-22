'Erdoğan ve çevresinin banka hesapları dondurulabilir'

Alman ve Türkiye arasındaki kriz derinleşirken Alman kamuoyunda Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konuşulmaya başladı. SPD eski milletvekili Lale Akgün'ün söz konusu yaptırımların neler olabileceğini anlatırken "Erdoğan'ın ve çevresinin Almanya'daki hesaplarının dondurulması. Bu da mümkün. Bu bile konuşuluyor" sözleri dikkat çekti.







Artı Tv ana haberin sorularını yanıtlayan Lale Akgün, Almanya'nın şimdiye kadar Türkiye'ye yeteri kadar sabır gösterdiğini vurguladı. "Türkiye'den hem Almanya'ya karşı hem Merkel'e karşı geçen aylarda hakaretler yağdı. Devamlı ağza alınmayacak sözler söylendi" diyen Akgün, Almanya'dan Türkiye'ye gidip de tutuklanan kişilerin sayısının 9'a ulaşması ve son olarak insan hakları uzmanı Peter Steudtner'in tutuklanmasıyla Almanya'nın sabrının bittiğini anlattı.





Almanya'nın Türkiye'ye karşı hem ekonomik hem de politik yaptırımlar uygulayabileceğini ifade eden Akgün, bu yaptırımların neler olabileceğini ise şöyle sıraladı:





"Almanya'nın yeni bir Türkiye politikası inşalanmaya başlıyor. Almanya şu anda daha bazı noktaları gösterdi, bir şey yapmış değil. Ama ileride hem ekonomimk, hem polotik boykotlar düşünebilir.

Şu anda Almanya seyahat bilgisi olarak verdi yani 'Türkiye'ye giderken başınıza neler gelebilir' diye. Bu ciddi biçimde seyahat uyarısına dönüşürse Türkiye'nin turizm politikalarını ve imkanlarını zedeler.





Almanya, Avrupa Birliği'ni müşterek bir ekonomik boykota çağırabilir.





Almanya büyük yatırımların kefaletini üstleniyor. Bunu geri çekebilir.





Türkiye'ye silah satışlarını da durdurabilir.





Politik boykotlara gelince...





Türkiye'nin dünyada sahne almasında Almanya şimdiye kadar pozitif rol oynamıştır. Bunu azaltabilir. Almanya'nın elinde böyle imkanlar var. Türkiye'nin dünya politikalarında sahne almasını ve aynı önemde kalmasını azaltabilir.





Avrupa Birliği ile müzakerelerin dondurulması ve AB'den şu anda Türkiye'ye akan yardım paralarının azalması.





Ve en son olarak da yani bu da konuşulabilir ve düşünülebiliyor; Erdoğan'ın ve çevresinin Almanya'daki hesaplarının dondurulması. Bu da mümkün. Daha evvel Libya'daki durumlardan sonra Kaddafi ve yakınlarının Almanya'daki hesapları dondurulmuştu."





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