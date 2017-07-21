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Fitch'den Türkiye'nin kredi notu açıklaması
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Fitch'den Türkiye'nin kredi notu açıklaması
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21 Temmuz 2017 23:27
Fitch'den Türkiye'nin kredi notu açıklaması
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti.
SHABER3.COM
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.
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