Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan talimat verdi.. 'Türk' ifadesi kaldırılacak /06 Şubat 2018 14:54

Erdoğan talimat verdi.. 'Türk' ifadesi kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tabipler Birliği ile Türkiye Barolar Birliği'nin adındaki 'Türk' ifadesinin kaldırılacağını açıkladı.

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Erdoğan Ak Parti grubunda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.  Erdoğan, şöyle konuştu: “Ben onu açıkladım. Onun başındaki ‘Türk’ ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararı, onun oradan süratle çıkartılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Bunların milli, yerli, bu ülkenin yaptığı vatanı koruma ile ilgili mücadelede yanımızda olma durumları yok, tam aksine karşımızda yer alma, teröristlere sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi bir durumları var. Bunları tamamen kaldırıp, sadece Türk Tabipleri Birliği değil, tabipler her grup kendi oluşumunu yapar, faaliyetini gösterir. Aynı şekilde hukukçular. Ondan sonra oraya gelip çöreklenme diye bir şey olmaz. Bu konuda karar Bakanlar Kurulu’na aittir, Bakanlar Kurulu da gereken adımı atar” şeklinde konuştu.
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