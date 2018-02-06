Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Güneydoğu'daki korucuları da Afrin'e götürmeyi düşünüyor... /06 Şubat 2018 14:48

AKP, Güneydoğu'daki korucuları da Afrin'e götürmeyi düşünüyor...

ÖSO ile birlkte Suriye opersyonuna katılan TSK birliklerine PÖH ve JÖH'ler de dahil edilecek... Hatta daha da ileri gidilip korucularında kullanılabileceği konuşuluyor...

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Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, Afrin harekâtındaki meskun mahal operasyonlarında güvenlik korucularının da kullanılabileceğini öne sürdü.

"Meskun mahalde çatışma konusunda deneyim kazanan, terör örgütünün taktiklerini bilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sınır ötesine gönderilecek" diyen Öztürk,  "Yalnız onlar değil, her zaman askerin, polisin yanında yer alan, meskun mahal çatışmalarında da görevlendirilen Güvenlik Korucuları da ihtiyaç duyulursa Afrin'e götürülecek. Şehir içi çatışmaları, diğer çatışmalardan hayli farklı. Hatta kullanılan silahlar bile değişik. Asker çevre emniyetini sağlayacak, PÖH ve JÖH'ler de Afrin'i teröristlerden temizlemek için çaba gösterecek" diye yazdı.
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