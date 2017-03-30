'Erdoğan süper diyenler Türkiye'de yaşayabilir'

Deutsche Welle'nin haberine göre Alman Birlik 90/Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, çarşamba akşamı Almanya'nın Duisburg kentinde sosyal problemleri fazla bir semt olarak kabul edilen Marxloh'da 'Erdoğan, Uyum ve İslam' konulu bir etkinliğe konuk oldu. Yeşiller Partisi'nin Duisburg temsilciliğinin organize ettiği etkinlikte Özdemir, semt sakinlerinin sorularını yanıtladı.







Programa uyum ve İslam konularından çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tartışmalar damgasını vurdu.





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Özdemir'e ilk soruyu semt sakini bir Alman yöneltti ve MİT'in Almanya'da istihbarat faaliyetinde bulunduğu iddialarına atıfta bulunarak bunun başka AB ülkelerinde de olup olmadığını sordu.



