'Erdoğan süper diyenler Türkiye'de yaşayabilir'

Deutsche Welle'nin haberine göre Alman Birlik 90/Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, çarşamba akşamı Almanya'nın Duisburg kentinde sosyal problemleri fazla bir semt olarak kabul edilen Marxloh'da 'Erdoğan, Uyum ve İslam' konulu bir etkinliğe konuk oldu. Yeşiller Partisi'nin Duisburg temsilciliğinin organize ettiği etkinlikte Özdemir, semt sakinlerinin sorularını yanıtladı.
Programa uyum ve İslam konularından çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tartışmalar damgasını vurdu.
'DANİMARKA'DA İHBARCILAR İÇİN BİR NEVİ 'ÇAĞRI MERKEZİ' KURULDU'
Özdemir'e ilk soruyu semt sakini bir Alman yöneltti ve MİT'in Almanya'da istihbarat faaliyetinde bulunduğu iddialarına atıfta bulunarak bunun başka AB ülkelerinde de olup olmadığını sordu.
Bu faaliyetlerin başka ülkelerde de olduğunu kaydeden Yeşiller Partisi'nin Eş Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin Danimarka'da bunun için bir nevi çağrı merkezi kurulduğunu öğrendik. Birini ihbar etmek isteyenlerin arayabileceği bir çağrı merkezi. Bazı gazeteciler birini ihbar etmek için arayan pozisyonunda bunu test ettiler ve ismini verdiklerine ne olacağını sordular. Onlara verilen yanıtta bu kişilerin pasaport kontrolüne gelir gelmez yakalanacağı söylenmiş."
'TEMEL HAKLARLA SORUNU OLANLAR BURADA YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİL'
Bu durumun Almanya'da asla kabul edilmeyeceğini vurgulayan Özdemir, "Temel haklarla bir sorunu olan varsa, burada yaşamak zorunda değil. Erdoğan'ın süper olduğunu düşünen bu kişiler Türkiye'de de yaşayabilirler" dedi.
Özdemir sözlerine açıklık getirerek "Almanya'da Erdoğan taraftarı olamayacağını kastetmiyorum, tabii ki yaşayabilirler ve otoriter liderleri savunabilirler. Ama kendi gibi düşünmeyen insanları ihbar etmek, onları bastırmak veya korkutmak ise asla kabul edilemez" diye konuştu.
Özdemir, istihbarat teşkilatlarının suça karışmamış insanlar yerine radikaller ve teröristlerle ilgilenmesi gerektiğini kaydetti.
'7 HAZİRAN 2015 SONRASINDA BÜYÜK BİR FIRSAT KAÇTI'
Kürt sorunun tek çözüm yerinin meclis olduğunu vurgulayan Özdemir, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra büyük bir fırsatın kaçırıldığını vurguladı. Yüzde 13'e varan oyla meclise e giren HDP ile Türkiye'de nadir bir dönüşüm şansı oluştuğuna dikkat çeken Özdemir, "Ama bu şansı değerlendirmek, PKK'yı zayıflatmak yerine çözüm süreci bitirildi" dedi.