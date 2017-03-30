Samanyolu Haber /Gündem / 'Ne kadar mütevazıyım görüyorsun' /30 Mart 2017 17:28

'Ne kadar mütevazıyım görüyorsun'

Erdoğan: Üçüncü köprünün adını 'Tayyip Erdoğan' koymadım, ne kadar mütevazıyım görüyorsun

SHABER3.COM

Mardin'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sarıyer'deki 'Hayır' çadırına yaptığı ziyaretle ilgili konuşurken kendisine Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yöneltilen eleştirilere "Köprünün adını Tayyip Erdoğan koymadım, ne kadar mütevazıyım görüyorsun" diye cevap verdiğini söyledi.

Erdoğan şunları dedi: ''Hayır çadırına girdim. Niye 'Hayır' diyorsunuz dedim. Daha çağdaş bir Türkiye'de yaşamak için dediler. Oradan da Yavuz Sultan Selim Köprüsü gözüküyor. 'Adını neden Yavuz Selim koydunuz, neden Recep Tayyip Erdoğan koymadınız' dedi. Alçak gönüllük yaptık işte, fena mı? dedim. Osmanlı'da 18 milyon kilometre kareye hükmeden Yavuz'un ismi o köprüye konulmaz mı? Biz 'Hayır'a saygı duyuyoruz, siz de 'Evet'e saygı duyun dedim.''

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