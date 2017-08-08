Erdoğan Sisi'yi övdü

Erdoğan, Rize’de yaptığı konuşmada, 28 Şubat'ta Refah-Yol hükümetinin sonunu hazırlayan olaylardan Ali Kalkancı Fadime Şahin olayının başaktörlerinden Ergenekon sanığı "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu’yu alkışlattı.



Sisi, Almanya Federal Başbakanlık binası önünde açılan ve üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin yanında 'Bu arabayı kazanmak istiyor musun? O zaman diktatörlüğü öldür' yazan pankartın açılmasına 'bel altı' bir pankartla cevap vermişti.

Almanya Başkonsolosluğu önüne gelen Seyhan Soylu, üzerinde Almanya Başbakanı Merkel’in resminin bulunduğu “Bu kadın ile bir gece geçirene arabamı vereceğim” pankartı açmıştı.

Bu protesto nedeniyle Rize’de yaptığı konuşmada Sisi’yi anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu eylemin ardından Arapların atasözü aklıma geldi. Men dakka dukka” ifadelerini kullandı.



Sisi de sosyal medyada yayınladığı bir videoyla Erdoğan'a teşekkür etti ve övgü dolu sözler sarf etti.





SİSİ KİMDİR?





1973’de doğan Seyhan Soylu polislikten atıldıktan sonra medya kuruluşlarında çalışmaya başlamıştı.





1990’larda “Travestilerin Kraliçesi” olarak anılan Soylu, Ergenekon tutuklusu Semih Tufan Gülaltay’ın eski ortağı Turgut Büyükdağ’ın teklifiyle 28 Şubat süreci öncesi Strateji dergisini çıkarmaya başladı.





Sisi'nin adı 1997’de 28 Şubat sürecinin önemli bir unsuru olan ‘Ali Kalkancı-Fadime Şahin olayı’yla duyulmuştu. Dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan Sisi’nin bu tür olayları tezgahlamak için JİTEM’de kurs gördüğünü iddia etmişti.





Ergenekon Soruşturmasında 19 Ağustos 2008 tarihinde Nurseli İdiz ile birlikte gözaltına alındı.





Sisi lakaplı Seyhan Soylu, 2002'de Zaman'a verdiği röportajda, "Ben 28 Şubat'ın gizli kahramanıyım." demişti. Soylu'nun adı, bir gizli tanığın Ergenekon ve 28 Şubat ilişkisiyle ilgili verdiği ifadelerde de geçmişti.





28 Şubat sürecinin en önemli aktörlerinden Seyhan Soylu, JİTEM’in yayın organı olduğunu iddia ettiği Strateji Dergisi bünyesinde 8 ay boyunca istihbarat çalışmaları yaptığını anlatmıştı. Tesettüre girerek Kalkancı tarikatını incelemeye aldığını, yaptığı hizmetler sebebiyle ‘alnından öpüldüğünü’ belirten Sisi, kendine Türkiye’yi ‘yobazların elinden kurtarma’ misyonu yüklediğini öne sürmüştü. Sisi, “Ben 28 Şubat’ın gizli kahramanıyım.” diyerek süreçteki rolünü anlatmıştı.

