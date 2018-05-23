'Erdoğan şimdiye dek bir tek bana Eyyy demedi, neden biliyor musunuz?'

Isparta mitinginde halka seslenen Akşener, "Bambaşka bir konuşma hazırlamıştım ama sabah kalktık dolar 4.88 olmuş. Büyük bir endişe var. Ekonominin alarm verdiği, sanayicilerin yeniden yapılandırmaya gitme endişesi taşıdığı. Bırakın yatırım yapmayı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir güven. Eğer siz ekonomiyi kendi gönlünüzün hoş edildiği bir şeye çevirirseniz ülkeyi batırırsınız" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Akşener, "'24 Haziran'dan sonra doları düşüreceğim' diyor. Hadi oradan. Şimdi düşürün milleti perişan etmeyin. Hemen OHAL'i kaldırın. Ekonominin ellerini kollarını serbest bırakın. Nobel Ödülü verecekler mübareğe. Ekonomiyi düzenleyecek, doları düşürecek. Bunu yapabilirsen Ekonomi Nobeli'ne seni ben aday göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Akşener'in sözleri şöyle:



