Samanyolu Haber /Gündem / Belgeleri Tezcan'dan aldım sözüne jet soruşturma /23 Mayıs 2018 17:54

Belgeleri Tezcan'dan aldım sözüne jet soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Eren Erdem'in dün bir televizyon kanalında parti yetkilileriyle ilgili yaptığı önemli açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

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CHP milletvekili Eren Erdem hakkında, dün akşam saatlerinde katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "22.05 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda C.Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Erdem, dün akşam Artı TV'de katıldığı programda, 19 Ocak 2014 tarihinde MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin tutanakları CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan'dan aldığını belirterek, "Bu tutanakları sayın genel başkan yardımcım Bülent Tezcan'dan temin ederek Tweet'ler attım" demişti
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