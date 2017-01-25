Erdoğan rejiminin gurur tablosu!

Yolsuzluk endeksinde rekorlardayız





Türkiye'nin yolsuzluk sıralamasındaki gerilemesi 2016 yılında da sürdü. Yolsuzlukta üç yıldır üst üste gerileyen Türkiye, Suudi Arabistan, Brunei, Namibya, Botsvana'nın da gerisine düştü.



Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün her yıl düzenlediği "Yolsuzluk Algı Endeksi" 2016 verilerine göre, Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri 2013 yılından beri çarpıcı bir biçimde gerilemeye devam ediyor.





Yolsuzluk Endeksi sonuçları yolsuzluğun dünyadaki temel nedenlerinin; sosyal eşitsizlik, cezasızlık uygulamaları, otoriter yönetimler, kurumsal zayıflık, hak ve özgürlük ihlalleri, savaş ve ekonomik istikrarsızlık olduğunu gösteriyor.





9 BASAMAK DAHA İNDİK





2016 yılı Endeks sonuçlarına göre, bir puanlık düşüşle 41 puan alan Türkiye 9 basamak birden gerileyerek 176 ülke arasında 75. sıraya indi. Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele alanındaki gelişmeleri takip edememesi nedeniyle, önceki yıllarda alt sıralarda bulunan birçok ülke bu yıl ön sıralara geçti. Araştırma metodolojisine göre "0 puan" en yüksek yolsuzluk algısına, "100 puan" ise en düşük yolsuzluk algısına işaret ediyor.





Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin, son sıradaki Bulgaristan ile aynı puana sahip olduğu görülüyor. G20 ülkeleri arasında 2014’te 10, 2015’te ise 12. sırada bulunan Türkiye, 2016 yılında da 13. sıraya düşerek endişe verici gerileyişini sürdürdü.





Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, 19 ülkeden oluşan Doğu Avrupa ve Orta Asya liginde ise geçtiğimiz yıla göre bir basamak düşerek Gürcistan, Karadağ ve Sırbistan’ın ardından 4. sıraya geriledi.





İLK ÜÇ





Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin açıklamasında, "Endekste demokrasi deneyimi oldukça zayıf olan, yaygın hak ve özgürlük ihlalleri, istikrarsızlıklar ve toplumsal sözleşmelerin eksikliği ile dikkat çeken Suudi Arabistan, Brunei, Namibya, Botsvana ve Karadağ gibi ülkeler Türkiye’den daha yüksek sıralarda bulunmakta" denildi.





Yolsuzluk Algı Endeksi’nde ilk üç sırada Danimarka (90), Yeni Zelanda (90) ve Finlandiya (89) yer aldı. Endeksin son sıralarında Kuzey Kore (12), Güney Sudan (11) ve Somali (10) bulunuyor.





Yolsuzluk endeksinde en çok irtifa kaybeden ise -10 ile Katar oldu. Katar Emiri, Recep Tayyip Erdoğan'la sıkı ilişkileriyle biliniyor.