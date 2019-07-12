Samanyolu Haber /Dünya / "Erdoğan Putin ile tehlikeli ortaklığı seçti" /12 Temmuz 2019 23:17

"Erdoğan Putin ile tehlikeli ortaklığı seçti"

ABD Senatosu'ndan Başkan Dondal Trump’ı Türkiye’ye yaptırım uygulamaya ve Türkiye'yi F-35 programından çıkarmaya çağıran bir açıklama yapıldı.

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ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörleri ABD Başkanı Trump’ı, Türkiye’ye yaptırım uygulamaya ve Türkiye’yi F-35 programından çıkarmaya çağıran ortak bir açıklama yayımladı.

"ERDOĞAN, PUTİN İLE TEHLİKELİ ORTAKLIĞI SEÇTİ"

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk partisini teslim almasının ardından yapılan açıklamada, “Başkan Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğini, ekonomik refahını ve NATO ittifakının bütünlüğünü riske atma pahasına Putin ile çok tehlikeli bir ortaklığı seçti." denildi.

CAATSA YAPTIRIMLARI VE F-35 PROGRAMININ SONLANDIRILMASI ÇAĞRISI

Açıklamada, "Başkan Trump’ı Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasasındaki (CAATSA) yaptırımları tamamen uygulamaya çağırıyoruz. Ek olarak tüm F-35 malzemelerinin tedariki belirsiz süreliğine askıya alınmış olsa da Savunma Bakanlığını Türkiye’nin F-35 programını sonlandırmaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Jim Inhofe ve Kıdemli Demokrat üye Jack Reed ile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve Kıdemli Demokrat üye Bob Menendez’in imzasını taşıyan açıklamada, şu ifadeler dikkati çekti:

“Umarız ki ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ilişki, bu gerilemeye üstün gelir. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin ekonomik refahı ve NATO ittifakının güvenliği pahasına Vladimir Putin’le bağlarını derinleştirmekte ısrar etmeyi sürdürmesi halinde, işbirliğimizin kalıcı şekilde ilerletilmesi mümkün değildir."
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