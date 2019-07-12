Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, not görünümünü ise 'negatif' olarak teyit etti.

Notun değiştirilmesine dair anahtar değişkenlerden birinin Merkez Bankası’ndaki yönetim değişikliği olduğuna dikkat çeken Fitch Ratings, “MB Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması, yetkililerin büyüme trendinin düşük tutulmasının sürdürülmesine yönelik toleranslarının düşük olduğuna dair kaygıları artırdı” yorumunda bulundu.

Fitch Ratings’ten not kararına dair yapılan açıklamada, trendin altındaki büyüme ile deflasyonun kurum tarafından ekonominin yeniden dengelenmesi ve istikrara kavuşmasıyla ‘uyumlu’ kabul edildiğinin altı çizildi. Fitch’in yayınladığı metinde, Çetinkaya’nın görevden alınmasının aynı zamanda Merkez Bankası’nın kurumsal bağımsızlığı, ekonomi politikasının insicamı ile kredibilitesindeki gerilemenin altını çizdiği yorumunda bulunuldu.

(t24.com.tr)





