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Esed'den ilk açıklama
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Esed'den ilk açıklama
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07 Nisan 2017 14:38
Esed'den ilk açıklama
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ABD'nin düzenlediği saldırıyı dikkatsizce ve sorumsuzca olarak değerlendirdi.
ABD Suriye'yi füzelerle vurdu
ABD'nin düzenlediği füze saldırısı hakkında Esed adına konuşan basın ofisi yapılan saldırıyı "dikkatsiz ve sorumsuz bir davranış" olarak değerlendirdi
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