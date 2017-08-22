'Erdoğan nedeniyle eşim tehdit edildi'

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasındaki tartışmayla bağlantılı olarak ailesinin tehdit edildiğini ifade etti.





Gabriel Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın tarzı, belli ki bazılarını eşimi sıkıntıya sokmak, rahatsız etmek yönünde motive ediyor" diyerek, "bunun kötü bir sonuç" olduğunu kaydetti.





Dışişleri Bakanı, "Bir devletin zirvesi, kişilere yönelik böyle bir tavır sergilemeye başlarsa, bizzat kişileri rahatsız etme hakkını kendinde görenler de maalesef çıkabiliyor" dedi.





Gabriel'in ailesine yönelik tehditlere daha önce de Rheinpfalz gazetesi yer vermişti. Bakanın, pazartesi günü seçim kampanyası kapsamında bulunduğu Ludwigshafen'da yaptığı açıklamada, kendisinin Erdoğan ile yaşadığı tartışma bağlamında eşinin tehdit edildiğini aktardığı belirtilmişti.



