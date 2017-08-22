ABD Başkanı Donald Trump Afganistan'dan çekilmeye karşı

Trump, Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada, Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini açıkladı. Trump, "Afganistan ve daha geniş bölgede karşılaştığımız güvenlik tehditlerinin çok büyük olduğu sonucuna vardım" değerlendirmesinde bulundu.

"Birlik sayısından veya ileriki askeri faaliyet planımız hakkında konuşmayacağız" diyen Trump, gelişigüzel zaman çizelgelerinin değil, sahadaki koşulların bundan sonraki stratejilerini yönlendireceğini kaydetti.





Trump, ABD'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin 'öngörülebilir ve kabul edilemez' sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini belirtti.





'AFGANLAR KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK'





Afganistan halkının kendi ulusunun güvenliğini sağlayacağını anlatan Trump, "Afganlar kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz" diye konuştu.





Afganistan'dan hızlı çıkışın kabul edilemez olduğuna ve bir iktidar boşluğu oluşturacağına değinen Trump, ABD'nin 'zafer' için bir yola ihtiyacı olduğunu dile getirdi.



ABD halkının 'zafer olmaksızın savaş yorgunu' olduğunu söyleyen Trump, halkın hayalkırıklığını paylaştığını ifade etti.





ABD'nin bir kısmı zarar gördüğü zaman halkının tamamının bundan zarar göreceğine işaret eden Trump, "Ulusumuza sadakat, birbirimize sadakat ister. Amerika sevgisi, halkının tamamının sevgisini gerektirir" açıklamasını yaptı.





ABD'yi dışarıdaki düşmanlarına karşı savunmak için birlik olmanın önemine dikkati çeken Trump, ABD halkının hayatını ve ABD'nin çıkarlarını koruma konusundaki kararlığını vurguladı.