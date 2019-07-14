Erdoğan, Mehmet Şimşek’le görüştü: O'nu da ikna edemedi





AKP’li küskünlerin yeni parti kurma çalışmaları devam ediyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski bakanlardan Ali Babacan liderliğinde kurulacak partiye destek verdiği biliniyor. Kurucusu olduğu AKP’den istifa eden Babacan’ın ekibinde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de olduğu biliniyor.





Şimşek daha önce Babacan’ın ekibinde yer alıp almayacağına yönelik sorulara “Zamanı gelince konuşuruz” yanıtını vermişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süredir Mehmet Şimşek’i partide kalmaya ikna etmeye çalıştığı biliniyor. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek yüz yüze görüştü.





AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştiği bilinen ikili görüşme için önce aracıların devreye girdiği öğrenildi.





Görüşmede ise Erdoğan’ın Şimşek’e ekonomiye ilişkin çalışmalarını parti içinde sürdürmesini ve gerekirse danışman olarak kendisinden yararlanılabileceğini söylediği belirtildi. Şimşek’in ise ekonomideki gelişmelerle ilgili görüşlerini aktardığı ancak şimdilik siyasi bir görev üstlenmekten yana olmadığını ifade ettiği öğrenildi.





Şimşek, siyaseti bıraktıktan sonra İngiltere’de uluslararası bir şirkete danışmanlık görevi yapıyor. Bu görevi nedeniyle Şimşek sık sık Londra’da gidiyor. Şimşek’in üstlendiği uluslararası danışmanlık görevi nedeniyle önümüzdeki bir yıl boyunca hiçbir siyasi görev üstlenemeyeceğini de ifade ediliyor.