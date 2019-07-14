Samanyolu Haber /Gündem / AKP’den ortağı MHP'ye borç mirası: 4 bin nüfuslu ilçenin 29 milyon lira borcu var /14 Temmuz 2019 12:31

AKP’den ortağı MHP'ye borç mirası: 4 bin nüfuslu ilçenin 29 milyon lira borcu var

AKP’den devraldığı 4 bin nüfuslu ilçe belediyesinin, 29 milyon lira borcu var

SHABER3.COM

31 Mart seçimlerinde Elazığ’ın Sivrice Belediye Başkanlığını AKP’den devralan MHP’li Turgay Gündoğan 4 bin nüfuslu ilçenin 29 milyon TL borcu olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Sivrice Belediye Başkanı seçilen Turgay Gündoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı eski Belediye Başkanı Ebubekir Irmak’ı 24 oy farkla geçmişti.

Başkan Turgay Gündoğan, belediyenin borç batağında olduğunu aktardı. Gündoğan, “Belediyemizin, geçmiş dönemlerde başkanlarının yaptıkları harcamalardan doğan ve günümüze kadar gelen 29 milyon borcu var. Borçların çoğu kamuya ait olan borçlar. SSK, Maliye, TEDAŞ’a olan borçlar, İller Bankası’na olan borçlar, piyasaya olan borçlar bir de personele olan borçlar var. Borçların ağırlığını ise kamuya olan borçlar oluşturuyor” dedi.

Seçim öncesinde Sivrice Belediyesi’nin 54 milyon borcunun olduğu iddia edildiğini belirten Gündoğan, “Biz geldikten sonra hesap kitap yaptırdık 29 milyon küsuratında belediyenin borcu var. Borçların çoğu kamuya ait olan borçlar. Belediye olarak personele olan borcumuz 1,5 milyon kamuya ise 24 milyona yakın ise borcumuz var.” ifadesini kullandı.

4 bin nüfuslu bir ilçe belediyesinin bu meblağdaki borcu ödemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Gündoğan, “Biz burada ne yaparsak yapalım bu borcu ödeme şansımız yok. Personel alacakları konusunda imkânlarımız elverdikçe öderiz, dışarıdaki firmalara olan borçlarımız imkânlarımız dâhilinde öderiz ama başkan 29 milyon borcu kapatacak mısınız diye soracak olursanız, bunu kapatmamız mümkün değil. Benim kalkıp bu borcu kapatacağım diye bir iddiada bulunmam akla ziyan bir cevap olur” şeklinde konuştu.
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