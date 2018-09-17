Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan konuştu... İş Bankası hisseleri çakıldı /17 Eylül 2018 12:49

Erdoğan konuştu... İş Bankası hisseleri çakıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası yönetimindeki CHP'lilere "bakılması gerektiği" açıklamasının ardından İş Bankası hisseleri satış baskısı gördü.

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İş Bankası ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları hisse senedi piyasında İş Bankası hisselerini negatif etkiledi ve hisseler açılışta yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Hisselerin kaybı ilerleyen saatlerde yüzde 4'ü geçti.

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki yönetim kurulu üyelerinin ne iş yaptığına "bakılması" gerektiğini ifade ederek, "Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer" dedi.

Bunun ardından yazılı açıklama yapan İş Bankası ise, banka hisselerinin yüzde 31.79'unun halka açık olduğu hatırlatılarak, çoğunluk hissesi ise yüzde 40.12'lik bir oran ile Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı'na ait olduğu, Atatürk hisselerinin oranının ise yüzde 28.09 olduğu ifade etti.

Açıklamada Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargı çerçevesinde Türkiye İş Bankası tüzel kişiliğinden bağımsız olarak belirlendiği belirtilerek şöyle denildi: 

"Atatürk hisselerinin geçmişten günümüze CHP ve Hazine tarafından birlikte ya da ayrı ayrı temsil edildiği durumlar olmuştur. Ancak, bunun bankamızın faaliyetleri ve iş yapış biçimi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir."
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